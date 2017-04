Onder meer een vereenvoudiging van het belastingstelsel en verlaging van de vennootschapsbelasting zouden onderdeel uitmaken van het plan, aldus de president. De huidige winsttaks is een van de hoogste in de wereld en heeft volgens Trump de VS 'weerhouden van rijkdom en productiviteit'.

Wat er met de winsttaks gebeurt is ook van belang voor Nederland, waar veel fiscalisten Amerikaanse multinationals bijstaan in het omzeilen van de hoge vennootschapsbelasting.

Senatoren uit het financieel committee zouden de laatste details nog niet hebben gezien, aldus persbureau Bloomberg.

Kritiek

Een eerder plan van de Republikein Paul Ryan om de winsttaks van 35% in te ruilen voor importheffingen van 20%, kreeg veel kritiek van de Amerikaanse detailhandel, auto-industrie en olieraffinaderijen.

Tegenover Bloomberg liet financieel topambtenaar Mick Mulvaney weten dat met het belastingplan een jaarlijkse economische groei van 3% beoogd wordt.