Jimmy Choo staat in de etalage

De verkoper van dure schoenen en modeaccessoires heeft daarover overeenstemming bereikt met investeerder JAB Luxury dat twee derde van de aandelen Jimmy Choo bezit.

Het is overigens niet zeker of het bedrijf wordt verkocht. Uit documenten die zijn ingediend bij de Britse beursuitbater blijkt dat Jimmy Choo alle strategische opties onderzoekt. Verkoop is er daar een van. Het bedrijf wil de ,,maximale waarde" voor aandeelhouders creëren zo valt te lezen.

Jimmy Choo debuteerde in het najaar van 2014 op de aandelenmarkt in Londen. Het aandeel zat de afgelopen periode in de lift, geholpen door een aantrekkende vraag naar luxe-items. Ook branchegenoten van Jimmy Choo wisten daarvan te profiteren.