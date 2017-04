Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Acties bij casino's Scheveningen en Zandvoort

13 min geleden

AMSTERDAM - Een deel van het personeel van de filialen van Holland Casino in Scheveningen en Zandvoort legt vrijdagmiddag het werk neer. Dat hebben de vakbonden FNV, De Unie en ABC laten weten. Het is de achtste staking in een reeks waarin werknemers actievoeren voor een betere cao.