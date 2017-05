Graanhandelaar ADM zou wederom banen schrappen in Europa.

Die ingreep meldt Reuters op basis van twee bronnen bij de gesprekken.

ADM zou in Europa ingrijpen in de productie in specifiek het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Ierland en Duitsland, aldus Reuters.

Nederland uitgezonderd

In Nederland heeft ADM volgens eigen bedrijfsgegevens achthonderd werknemers, in Europort en in de Amsterdamse haven. Die worden volgens Reuters niet geraakt.

Het zou niet de eerste aderlating voor ADM zijn, dat eerder afscheid nam van zijn energiehandelsdesk en zijn Zuid-Afrikaanse activiteiten sluit.

Zwakke outlook

Dinsdag meldde de topman Juan Luciano nog dat het meeste van de kosteningrepen achter de rug zou zijn.

ADM boekte over zijn eerste kwartaal nog een winststijging vergeleken op jaarbasis. De outlook voor zijn agrarische activiteiten noemde ADM toen echter zwakker dan aanvankelijk gedacht.

