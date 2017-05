Het gaat om onderzoek naar de periode 2010-2013. KPMG zegt het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien.

Als gevolg van de fraudezaak heeft Rolls-Royce vorig jaar voor omgerekend 680 miljoen pond geschikt met Amerikaanse en Britse autoriteiten.

Ontslagen

Het officiële onderzoek geldt als de volgende klap voor de Big Four onder de accountants en financieel dienstverleners.

De aangespannen zaak volgde op het ontslag van zes mensen bij KPMG, waaronder het hoofd van zijn Amerikaanse audit-afdeling. KPMG is sinds 1990 de accountant van Rolls-Royce. Volgend jaar wordt het concern bij de motorbouwer vervangen door PwC.

In 2013 heeft KPMG er bij Rolls-Royce-aandeelhouders op gewezen dat omkoping een risico zou kunne zijn. De rechter oordeelde later dat de accountant onvoldoende materiaal had geleverd om aandeelhouders te helpen.