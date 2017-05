Bonden: geen actie gepland bij Holland Casino

FNV, De Unie en ABC hebben Holland Casino hierover een brief gestuurd en willen uiterlijk zondagavond een antwoord. Komt het bedrijf niet over de brug dan zullen er nieuwe, hardere acties volgens, aldus FNV-bestuurder Ralph Smeets.

De bonden klagen over te hoge werkdruk en willen onder meer een jaarlijkse loonsverhoging van 2,5 procent. Ook vrezen zij dat de aanstaande privatisering van Holland Casino na eerdere reorganisaties opnieuw banen zal kosten.

Een woordvoerder van Holland Casino stelt in een reactie dat de onderneming ook graag ziet dat het contact wordt hersteld. Afgelopen weken is er in totaal negen dagen gestaakt. Op elke vestiging van Holland Casino heeft een deel van het personeel wel een keer het werk neergelegd. Dat zorgde vaak voor een beperkt spelaanbod. Ook heeft Holland Casino enkele vestigingen even helemaal moeten sluiten.