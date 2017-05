Zou de harde kern van brexit-voorstanders deze week een beetje hebben kunnen slapen? Hun vaandeldragers van de UK Independence Party verloren fors bij lokale verkiezingen, terwijl het startschot in Brussel voor de uittredingsonderhandelingen een kanonskogel bleek.

Boedelscheiding

Liefst 100 miljard euro kost de boedelscheiding de Britten, fluisterden EU-bronnen tegen de Financial Times. Dat is een flinke slok meer dan de 60 miljard waar Groot-Brittannië tot nu toe van uitging. „ Londen betaalt”, maakte de Europese hoofdonderhandelaar Barnier nog eens duidelijk.

En dan moeten er ook nog eens tienduizenden werknemers in de Londense City vrezen voor hun baan: Brussel doet er alles aan om de transacties in euro’s naar het Europese vasteland over te hevelen. Geen wonder: het gaat om een industrie van 850 miljard euro per dag (!!), en 83.000 medewerkers.

Steentjes

Iets minder grote bedragen, maar daarom niet minder alarmerend: Antwerpse diamantairs kunnen bij hun eigen banken geen krediet meer krijgen. De boekhouding van de diamanthuizen is lang niet zo transparant als de steentjes die ze verkopen, kaatsen de banken terug. De witwasrisico’s zijn kennelijk te groot geworden, en de regels veel strenger.

Dus moeten de vakmannen en -vrouwen, samen goed voor 44 miljard euro omzet, naar Indische banken. ’Een schande’ en ’ongekend’, vinden ze zelf.

Amerikaans

Nog meer Europese malaise: de Duitse hegemonie op de automarkt is na zeven jaar doorbroken. Niet langer de Volkswagen Golf, maar de Amerikaanse Ford Fiesta is in Europa de meest verkochte auto. Dat weerhield VW er overigens niet van 44% meer winst te behalen.

Dat was 1-0 voor de Amerikanen, maar gelukkig maakten ’we’ in dezelfde week nog gelijk. Het oer-Hollandse Heineken kreeg in de VS de handen op elkaar voor een reclamefilmpje over medemenselijkheid. „ Zo moet het”, schreef Adweek.

’Gratis’

Nieuws dichter bij huis dan: een gebeurtenis in Tiel trok de aandacht. Om precies te zijn begon het aldaar gevestigde en landelijk gevreesde Bureau Kredietregistratie met het bijhouden van wie er allemaal een ’gratis’ telefoon bij hun abonnement hebben gekregen.

Is die telefoon duurder dan 250 euro, dan heeft u officieel op krediet gekocht, en kunt u bijvoorbeeld minder lenen voor uw hypotheek. Gaan consumenten dus maar aan een goedkoop mobieltje? Nou, nee. Wel voorzien analisten dat de opkomst van sim-onlyabonnementen verder doorzet.

Buurman

Ook in Nederland, ten slotte: iedereen wil weten wat de buurman verdient. En of hij daar tevreden mee is. Deze week hadden we voor dat laatste het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat en passant nog even bekendmaakte dat werknemers nog nooit zo weinig gestaakt hebben als in 2016. Als we dit jaar nog minder stakingsdagen hebben, dan heeft het aan het personeel van Holland Casino niet gelegen. Toch?

Nu alleen nog zorgen dat dat zuurverdiende geld niet van uw bankrekening wordt geroofd. Of dat u moet betalen om Max Verstappen live te zien. Nee, dan zetten we dat geld liever op onze spaarrekening, investeren we in Berkshire Hathaway of Ajax, of geven we het uit in de Bijenkorf. Nog even, en goud wordt zelfs betaalbaar.

Zo, nu bent u weer op de hoogte van het belangrijkste financiële en economische nieuws van deze week.

Niet vergeten de column te lezen van Willem Vermeend en Rick van de Ploeg. Vanmiddag en vanavond kunt u op onze site live de jaarvergadering volgen van Berkshire Hathaway, het investeringsfonds van Warren Buffett. Ook wel: de Johan Cruijff van het kapitalisme.

Prettig weekend!