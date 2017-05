Tech-fonds voor BN’ers en voetballers

Zangeres Victoria Beckham begon haar eigen modehuis, golfer Tiger Woods investeerde al vroeg in Google en acteur Jared Leto liep binnen toen Internet of Things-bedrijf Nest Labs voor $3,2 miljard werd overgenomen.

Als het aan de WK-finalist uit 2010 en zijn zakenpartner Funs Jacobs ligt, zullen binnenkort Nederlandse sterren de hoofdrolspelers in dit soort verhalen zijn. Met investeringsfonds Block Party richten ze zich op technologiebedrijven.

„Kapitaal is er in de markt voldoende beschikbaar, maar de juiste persoonlijkheid om een bedrijf te promoten, die vind je niet zomaar”, legt Jacobs uit. „Gregory zag daar wel mogelijkheden voor, maar zijn voetbalcarrière is leidend. Daarom heeft hij niet de tijd om hier vol voor te gaan en zijn we dit samen gaan doen.”

Nadat Jacobs in oktober aan de slag ging, liep hij al snel tegen investeerder Keadyn aan, en raakte onder de indruk van de exits die dat al achter zijn naam had staan. Keadyn gaat samen met Jacobs de eerste selectie maken van investeringsaanvragen. „Als we er vertrouwen in hebben, leggen we een bedrijf aan Gregory voor. Hij is met €2,5 miljoen ook meteen de eerste investeerder in Block Party. Daarmee willen we tien investeringen gaan doen.”

De ondernemers zijn in gesprek met enkele andere beroemdheden over investeringen, maar kunnen nog niets zeggen over namen die zich aan Block Party zullen verbinden. Jacobs: „Maar gezien het netwerk van Gregory en mij is het logisch dat die uit de sport- en entertainmentwereld komen.”

Jacobs noemt rapper Jay-Z als zijn grote voorbeeld. „Als hij niet zelf al een techfonds had opgezet, had ik hem graag binnengehaald. Hij heeft muziekdienst Tidal groot gemaakt. En toen JetSmarter, de Uber voor privéjets, een nieuwe investeringsronde deed, schreef iedereen dat dat het bedrijf van Jay-Z was. Jij en ik weten dat hij er alleen in investeert, maar voor het bedrijf is zulke aandacht natuurlijk goed.”

Block Party kijkt met name naar de mode-industrie, sport en marktplaatsen („Het moet wel nieuw en rebels zijn”). Vanwege de koppeling met klinkende namen verwacht Block Party voornamelijk bij bedrijven uit te komen die aan consumenten verkopen. De eerste investering is evenwel in Voicey, een bedrijf in online influencer-marketing: Facebook- en Instagramsterren die productpromotie doen.

Jacobs: „Voicey beschikt ook weer over interessante data voor ons. Want er is nog niet exact te zeggen wat de toegevoegde waarde van een bekende naam voor een bedrijf is. Als dat wel kan, kunnen we ook kijken naar investeringen waarmee geen geld gemoeid is.”

Maar wat als Block Party een investeringsaanvraag krijgt van een bedrijf waar het geen Bekende Nederlander bij kan vinden? „Dan moeten we het helaas aan ons voorbij laten gaan”, antwoordt Jacobs resoluut. „Voor goede bedrijven staan investeerders in de rij. Als een bedrijf met ons in zee wil terwijl het niets heeft aan onze unieke positie, dan kun je je afvragen of het wel zo goed bij ons past.”