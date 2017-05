Olieprijs wint op vooruitblik OPEC

Die aanpasing van de verwachte productie door het kartel werd donderdagmiddag in zijn vooruitzicht gemeld. Brentolie ging licht in waarde omhoog. De traditionele olieverwerkers zien dat concurrenten hun productie met zo'n 64% op jaarbasis gaan opschroeven.

OPEC moet een harde concurrentiestrijd met Amerikaanse leveranciers voeren, zo is uit het rapport op te maken.

,,Amerikaanse oliebedrijven hebben hun investeringen in 2017 al opgevoerd bij een herstel van olieprijzen", aldus OPEC in het rapport. ,,Daarnaast zullen Canada en Brazilië meer produceren."

Nieuwe ingrepen

De groei komt voor het belangrijkse deel van Saudi-Arabische bronnen. Dat alleen is goed voor 50.000 vaten extra per dag.

,,Deze beweging in de markt is in lijn met wat al een tijdje gebeurt. Dit rapport heeft weinig effect voorlopig, het komt allemaal aan op de volgende OPEC-vergadering", zegt ABN Amro-econoom Hans van Cleef. ,,Daar moet OPEC aangeven in hoeverre het zijn productie gaat wijzigen."

De ingerepen van vorig jaar hebben de meest verhandelde grondstof ter wereld in de bandbreedte van $50 tot $55 per vat gehouden. Ver af van het hoogtepunt van $140 per vat.

Prijsdaling

De olieprijszakte recent naar een dieptepunt van $44 per vat van 159 liter. Dat gebeurde op vrees van handelaren dat de aangekondigde productiebeperkingen door de OPEC-leden en niet-leden als Rusland onvoldoende zijn om de prijs omhoog te duwen.

