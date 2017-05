Ziggo legt contract met Fox voor aan rechter

Ziggo heeft een contract met Fox dat nog minimaal tot 2020 geldig is. Daarbij rekent het bedrijf af voor elke klant aan wie de voetbalkanalen worden doorgegeven. Een vergelijkbare overeenkomst tussen Fox en UPC, de branchegenoot waarmee het bedrijf in 2014 fuseerde, loopt eind juli af.

Fox wil een nieuw contract afsluiten voor klanten die voorheen bij UPC zaten. Ziggo vindt dat niet nodig, omdat de twee kabelaanbieders samen een bedrijf vormen en alle klanten dezelfde diensten aanbieden. De kabelmaatschappij meent daarom dat al zijn voetbalabonnees onder de nog bestaande overeenkomst komen te vallen.

Ziggo zegt best te willen praten over een nieuw contract, als dat tot gunstige voorwaarden leidt. Maar het tegendeel is volgens de zegsman waar. Het nieuwe voorstel van Fox is veel duurder, omdat het bedrijf voortaan geld wil zien voor alle bij Ziggo aangesloten abonnees, ook degenen zonder voetbalabonnement.

Door naar de rechter te stappen, wil Ziggo naar eigen zeggen slechts voorkomen dat Fox op deze manier het ondernemersrisico geheel bij de kabelaanbieder neerlegt. ,,Wat ons betreft verandert er niets voor onze klanten'', benadrukt het bedrijf. Het verwacht voor 1 juli duidelijkheid te hebben gekregen van de rechter.

Volgens het Fox had Ziggo met een nieuwe overeenkomst de Eredivisie-kanalen juist goedkoper aan zijn klanten kunnen aanbieden. In plaats daarvan is het nu maar de vraag of zij de wedstrijden volgend seizoen überhaupt kunnen zien. ,,Dat is in niemands belang, maar zeker niet in het belang van de Ziggo-abonnees'', aldus een woordvoerder van Fox.