Veel smartphones lopen achter met updates

De belangenorganisatie voert al sinds 2015 campagne om fabrikanten te bewegen de software van hun smartphones langer te updaten, maar het probleem blijft spelen.

Van marktleider Samsung heeft slechts één model, de Samsung Galaxy J7, de meest recente veiligheidsupdate van april 2017. En Huawei, dat ook vele modellen verkoopt in Nederland, heeft helemaal geen recente veiligheidsupdates voor zijn toestellen. Google-toestellen kwamen wel goed uit de test naar voren.

De Consumentenbond vindt dat fabrikanten hun smartphones minimaal twee jaar na aankoop of vier jaar na introductie van een toestel moeten blijven updaten. Vorig jaar spande de bond tegen Samsung ook al een kort geding aan om de hele kwestie, maar dat was geen succes omdat de rechter in Amsterdam de zaak niet spoedeisend vond. Daarop werd een bodemprocedure gestart, maar de uitslag daarvan kan zomaar anderhalf jaar op zich laten wachten.