Het nieuwe trampolinepark meet 1400 vierkante meter en is gevestigd in een bedrijfshal in Amsterdam Oost. Naar Amerikaans voorbeeld zijn er diverse zones, voor onder meer vrij springen, ’tricks’, ’dodgeball’ en ’slackline’, ofwel het balanceren op een 5cm brede spanband.

Het park is vanwege de risico’s bij trampolinespringen bestemd voor leeftijden vanaf tien jaar. „Maar in het weekend hebben we elke ochtend springen voor kinderen onder de tien”, zegt woordvoerder Danny Smits ter gelegenheid van de officiële opening dinsdag.

Risico’s

Met de risico’s valt het volgens Smits wel mee. „We hebben bovendien instructeurs rondlopen die toezicht houden en ook tips geven.”

Foto: Jumpsquare

Jumpsquare huurt de ruimte in Amsterdam van vastgoedreus Kroonenberg Groep. Inmiddels zijn er al vestigingen van de franchiseformule geopend in Nieuwegein en Deurne geopend. „Later dit jaar gaan er nog een stuk of acht open in Nederland en Belgie”, zegt Smits. De hallen blijken volgens hem ook aan te slaan als locatie voor bedrijfsuitjes.

Expansie

De vestiging in Amsterdam is volgens Jumpsquare de grootste in de Europese Unie, maar dat schijnt toch eerder AirHop in het Britse Bristol met meer dan honderd trampolines.

AirHop haalde vorig jaar miljoenen ponden op voor een Europese expansie, want trampolinespringen is duidelijk een trend. Zo werd in Düsseldorf vorige maand een AirHop-vestiging geopend met een oppervlak van 4000 vierkante meter, ofwel bijna twee derde voetbalveld.