Daartoe zoekt het naar personeel. Dat meldt persbureau Bloomberg woensdag.

De momenteel binnen te halen topman voor dit onderdeel moet de strategie voor de farmacietak uitbouwen. Amazon zou daar intern al mee experimenteren.

Media meldden dat Amazon recent in Seattle een discussie over de te hoge prijzen in de farmaciemarkt heeft gehouden. Het wil bij zijn uitrol nog in overleg met marktpartijen, en een entree in de markt is nog niet zeker.

Drankvideo's

Amazon gaat daarnaast samenwerken met de onderneming achter verschillende drankmerken van Diageo zoals Smirnoff voor video's.

Het maakt met Diageo video's die shoppable zijn, waarbij kijkers met enkele muisklikken direct bestellen. Amazon koppelt zijn Prime-dienst aan die website, waarmee leden de dranken snel in huis krijgen.

Volg financieel nieuws direct met deze gratis app van DFT. Meld je hier aan