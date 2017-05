Dat concludeert ABN Amro Economisch Bureau in zijn metalenmonitor die vrijdag verschijnt.

De Chinese industriëleproductie is gezakt naar 6,5% groei, tegen 7,1% als verwachting. Daarbij investeren bedrijven minder.

Herstel

Op de langere termijn is er echter zicht op groei, aldus sectoreconoom Casper Burgering van ABN Amro. De mondiale economische expansie, meer vraag naar metalen op termijn en het gebruikelijke cyclische herstel van de industriële productie ,,duiden op aantrekkende prijzen op de langere termijn", aldus Burgering.

De metaalmarkt gaat sterk op en neer. In het eerste kwartaal nam de prijs van basismetalen, zoals staal en ijzererts, met 2,8% toe op jaarbasis.

Inzakken staalexport

Die winst verdampte in het tweede kwartaal, de export van Chinees staal nam sterk af. In april daalde de Chinese staaluitvoer met 29%, vergeleken met vorig jaar.

China is echter in staat om bij lage prijzen grote hoeveelheden metalen in te kopen, een patroon dat al decennia doorgaat. Wel is het Chinese investeringsprogramma momenteel niet duidelijk

