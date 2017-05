Barbera Wolfensberger had een hoge managementsfunctie bij TMG, het moederbedrijf van De Telegraaf. Ze is door PvdA-minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) voorgedragen om topambtenaar te worden op het ministerie van Onderwijs. Ze zwaait daar straks de scepter over de afdeling die besluiten neemt over Cultuur en Media. Naast de publieke omroep gaat dat om zaken als subsidies voor kunst en cultuur.

Foto: ANP

Het kabinet stemde gisteren met haar benoeming in.