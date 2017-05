De Mol van Otterloo maakte dinsdag de tekst beschikbaar van zijn speech. Hij begon met een persoonlijke noot: "Hoewel ik al ruim 20 jaar in de City werk, kom ik oorspronkelijk uit Deventer waar vroeger ooit een grote fabriek van AkzoNobel stond. Echter, zoals de ondernemingsraad weet, zijn vorig jaar de laatste 200 werknemers daar ontslagen en de fabriek is nu gesloten. "

Intrinsic Value Investors beheert circa €2 miljard aan vermogen. "Onze track record is uitstekend en we hebben dit behaald met lange termijn visie, niet met het korte termijn winstbejag waarvan aandeelhouders in AkzoNobel nu beschuldigd worden. We beleggen al bijna elf jaar in AkzoNobel en tot voor kort was de investering zeer frustrerend in vele opzichten."

Hieronder de speech:

"Mijnheer de voorzitter, zelden tot nooit gaan we naar de rechter om voor onze belangen op te komen. Jammer genoeg is vandaag een uitzondering. We staan hier omdat we zeer ontevreden zijn over de gang van zaken bij AkzoNobel en, gezien de huidige politiek hetze, de rechtszaak van zeer groot belang is voor het toekomstige investeringsklimaat in Nederland. Uw uitspraak zal niet alleen impact hebben op AkzoNobel, maar ook op het gehele Nederlands bedrijfsleven.

In het verweerschrift doet AkzoNobel voorkomen dat het bedrijf de aandeelhouders betrokken heeft bij haar beslissing om niet in te gaan op PPG’s bod. Het meldt vol trots dat met meer dan 50% van de aandeelhouders gesproken is. Maar mijn vraag aan U, mijnheer de voorzitter, is: hoeveel van die aandeelhouders steunen AkzoNobel met de strategie om niet in gesprek met PPG te gaan??? Hoeveel??? Het antwoord is nul, mijnheer de voorzitter. De RvC handelt niet in het belang van de aandeelhouders en verzaakt haar fiduciary duties.

AkzoNobel’s houding om niet op het bod van PPG in te gaan is gebaseerd op vier criteria, namelijk waardering, timing, onzekerheid en stakeholders. Omtrent het tweede en derde punt kunnen we kort over zijn. Onzekerheid wordt gecreëerd door de huidige houding van AkzoNobel. Bovendien kan AkzoNobel middels een grote break-up fee gecompenseerd worden. Timing is een risico voor aandeelhouders, maar niet een breekpunt.

Volgens AkzoNobel’s eerste criterium is het bod te laag. We zijn het hiermee zeer oneens en hebben ook gevraagd om hun analyse openbaar te maken. Tot op heden heeft AkzoNobel dit geweigerd. Volgens onze berekeningen is de standalone waardering substantieel lager dan het bod van PPG waaraan een controle premie gekoppeld is. We vertrouwen daarom ook de analyse van Lazard en HSBC niet. Mijnheer de voorzitter, ik wil u erop attenderen dat de heer Burgmans indertijd als lid van de RvC de acquisitie van ICI goed gekeurd heeft. Die koop was duurkoop en AkzoNobel moest vervolgens EUR 3.7 mld afboeken op een netto acquisitie prijs van EUR 7.8 mld. En nu moeten we wederom geloven in de blauwe ogen van de heer Burgmans?

Tevens meent de RvC in haar verweerschrift dat AkzoNobel aandeelhouderswaarde toevoegt door middel van een superdividend uit te keren aan haar aandeelhouders. Iedere eerstejaars economie student kent echter het basis beginsel van financiering en belegging dat de waarde van een bedrijf niet stijgt of daalt door de hoogte van dividend dat uitgekeerd wordt.

En dan nu de belangen van andere stakeholders. We zijn van mening dat werknemers en gepensioneerden veiliger zijn in een groter gecombineerde entiteit dan als een klein opgesplitst bedrijf. De standalone strategie zal meer onzekerheid en banenverlies met zich mee brengen dan de combinatie met PPG. Tevens zullen gepensioneerden straks in een standalone strategie gedekt worden door een kleiner bedrijf met minder cash flow capaciteit en hogere schuldenlast wegens de superdividend. Ja, het klopt dat bij overname sommige mensen op het hoofdkantoor hun baan zullen verliezen, maar misschien wordt het ook tijd dat underperformers niet beloond worden.

En dan een andere stakeholder: R&D. AkzoNobel roemt dat ze EUR 1mld aan R&D zal uitgeven tot 2020. Echter, dat komt op jaarbasis neer op EUR 250 mln hetgeen lager is dan de EUR 363mln in 2016. En PPG spendeert beduidend meer op R&D dan AkzoNobel zowel in relatieve als ook absolute zin. PPG gaf USD 487mln uit in 2016 en 3.3% van omzet vs. 2.6% omzet van AkzoNobel. Dus wederom vraag ik me hardop af of het bod van PPG zo slecht is voor alle stakeholders.

Dus op basis van de door AkzoNobel opgestelde vier criteria, zal AkzoNobel in ieder geval in gesprek moeten gaan met PPG, want anders verzaakt ze haar fiduciary duties.

Voordat ik afsluit, wil ik graag bij u nog een onderwerp aankaarten, mijnheer de voorzitter. Terwijl AkzoNobel een ronkend persbericht uitstuurt over de benoeming van de bemanningsleden van AkzoNobel zeilboot voor de Volvo Ocean Race, zwijgt het bedrijf in alle toonaarden over het vertrek van een van de Executive Committee leden, Conrad Keijzer, die verantwoordelijk is voor de divisie Performance Coatings. In mijn professionele carrière heb ik nog nooit meegemaakt dat tijdens een biedingsproces een van de belangrijkste personen vertrekt (wat koersgevoelige informatie is) en het bedrijf maakt dit niet wereldkundig? Ik zou het zeer op prijs stellen, mijnheer de voorzitter, of u opheldering kunt vragen.

Mijnheer de voorzitter, resumerend:

AkzoNobel heeft geen discussie gevoerd met haar aandeelhouders omtrent het PPG bod. De RvC heeft zich verzaakt in haar fiduciary duty door niet serieus in gesprek te gaan met PPG.

De standalone waardering is beduidend lager dan het bod van PPG. We betwijfelen de analyses van HSBC en Lazard ten sterkste en eisen openheid in deze.

De combinatie van AkzoNobel en PPG hoeft niet slecht uit te pakken voor werknemers, R&D of pensioenen. Het kan zelfs meer zekerheid bieden.

En we zijn zeer geïnteresseerd in de uitleg van het plotselinge en duistere vertrek van heer Keijzer.

De werkelijke reden waarom de heer Burgmans niet akkoord gaat met het PPG bod, is niet de hoogte van het bod, de timing, de onzekerheid of de stakeholders. Nee, mijnheer de voorzitter, dat is niet zijn werkelijke reden. De werkelijke reden is zijn angst (maar ook die van heren van der Veer, Hommen, Wakkie en Wijers) dat Nederlandse multinationals vertrekken of overgenomen worden en dat Nederland geen opleidingsplekken meer biedt voor management carrières. Echter, geen van de heren vragen zich af hoe het mogelijk is geweest dat AkzoNobel (en in het verleden ABN) zo slecht gemanaged was door de jaren heen. Daar zwijgt men over.

Volgens de heer Burgmans moet Nederland niet de Drenthe van Europa worden. Ik zou echter het anders verwoorden. Als AkzoNobel weigert te luisteren naar de wensen van haar aandeelhouders en de hulp inroept van de politiek door allerlei Trumpiaanse maatregelen te nemen en in te spelen op de onderbuik gevoelens van de Nederlandse establishment, dan wordt Nederland niet de Drenthe van Europa, maar dan wordt Nederland het Wallonië van Europa. En Wallonië staat bekend om een onaantrekkelijke provincie te zijn met hoge werkloosheid, corruptie, constante staatsinmenging en een vijandig investeringsklimaat. Het zou me verschrikkelijke pijn doen als Nederland een tweede Wallonië van Europa wordt.

Concluderend, IVI is absoluut niet te spreken over de gang van zaken bij AkzoNobel en de verantwoordelijkheid ligt bij de heer Burgmans. Wij steunen daarom ten sterkste het verzoek om een BAVA te mogen uitroepen.

Ik dank u zeer.

Adriaan de Mol van Otterloo

Intrinsic Value Investors