Boetes pandhuizen Cash Converters verlaagd

De zes moesten eerst bij elkaar 217.500 euro neertellen, omdat ze aan consumenten te veel rente rekenden. Dat is nu teruggebracht tot een een totaalbedrag van 188.500 euro. Een zevende Cash Converters, die in zijn eentje 220.000 euro moest betalen, maakte eveneens bezwaar. Maar die vorig jaar opgelegde boete heeft de toezichthouder wel in stand gelaten.

Mensen kunnen, als ze contant geld nodig hebben, bij een pandhuis een voorwerp in onderpand geven. In ruil daarvoor krijgen ze contant geld. Als zij het voorwerp weer terug willen, moeten zij het bedrag dat zij ontvingen met rente terugbetalen. Dat mag sinds juli 2015 niet meer zijn dan 4,5 procent per maand. Ook mogen er geen andere kosten berekend worden.