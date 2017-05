De techondernemer, eerder op de vlucht voor de autoriteiten na een verdenking van moord, verwacht dat zijn gamebedrijf dit jaar dankzij de stormloop van de cryptomunt Bitcoin naar een jaarwinst zal gaan. Het bedrijf zit ook in alternatieve munten als ethereum and monero.

De koersoploop van Bitcoin is afgelopen maanden al sterk. De munt vindt steeds meer entree.

Foto: COINDESK

McAfee's vlucht naar Belize wordt verfilmd, met Johny Depp in de hoofdrol.

Grootste

Vooral dankzij de digitale mijnactiviteiten, zoals het aanmaken van de cryptomunt heet, denkt McAfee nieuwe rijkdom aan zich te binden.

McAfee, voormalig multimiljonair en volgens zakenblad Forbes persoonlijk nog goed voor $4 miljoen vermogen, claimt met MGT Capital tot het groot bitcoinmijnbedrijf ter wereld uit te kunnen groeien.

De munt maakt dit jaar, na uiterst volatiele kwartalen eerder, een snelle opmars door. De Bitcoin lijkt in aanmerking te kunnen komen voor legalisering in de VS. De vraag uit China naar de alternatieve munt is sterk gegroeid, net als in Japan.

Nieuwe standaard

MGT Capital heeft kapitaal gekregen om nog eens duizend computers aan te schaffen om nieuwe bitcoins te 'mijnen'. Aanvankelijk zullen dat er 225 per maand zijn, tegen honderd een maand eerder, aldus McAfee. Hij rekent erop dat er een wereldwijde standaard komt om de cryptomunten te legaliseren.

,,Het kan onmogelijk een bubbel zijn", aldus McAfee, die nog miljoenen denkt te krijgen van Intel dat zijn beveiligingsbedrijf deels heeft overgenomen.

