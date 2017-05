Conservatieven aan kop in Britse verkiezingspeiling

De peiling is zondag gepubliceerd door de Britse krant The Sun. De verkiezingen over anderhalve week staan in het teken van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. Het land is op dit moment in Brussel aan het onderhandelen hoe dat zou moeten en tegen welke prijs. Het besluit heeft verregaande gevolgen voor de handel en economie.

May

De partij van de Britse premier Theresa May zou 46% van de stemmen krijgen, daarna volgt Labour met 32%. De Liberal Democrats krijgen 8% van de kiezers achter zich.

Aanslagen

De conservatieven hebben een procentpunt ingeleverd ten opzichte van een eerdere peiling op 22 mei. Andere peilingen hebben deze week laten zien dat de voorsprong van May iets is geslonken na de terroristische aanslag in Manchester van vorige week maandag.