Woensdag wordt de voorjaarsnota besproken in de ministerraad. Naar verwachting wordt dan meer bekend over de tegenvallers. Vooral in de zorg en het onderwijs liep het financieel minder voorspoedig dan berekend en ook op andere gebieden waren er tegenvallers. Dit is een flinke domper voor het nog te vormen kabinet. In eerste instantie ging men ervan uit dat het nieuwe kabinet zo'n 3,5 miljard extra te besteden zou hebben.