Afgelopen jaar resteerde onder de streep een plus van 740.000 pond, tegen een verlies van 2 miljoen pond in het laatste jaar, aldus de Daily Telegraph.

De sterrenkok, met een geschat vermogen van 132 miljoen euro, behaalde dankzij omzetstijging van zijn buitenlandse restaurants (+24% op jaarbasis) een omzetstijging met 3% tot 52 miljoen pond. Het Ramsay-concern telt nu 31 restauraunts.

Verliezen

De Brit kijkt terug op tumultueuze jaren met verlies. Hij stootte onderdelen af. Het verlies zou het gevolg zijn van een een verkeerde expansie. In 2014 verloor zijn pronkstuk in New York beide Michelin-sterren. Vorig jaar werd de topman van de restaurantgroep vervangen door Stuart Gillies. Ramsay botste hard met zijn zakenpartner Rowan Seibel, een gevecht dat tot jurisiche procedures leidde.

Gordon Ramsay, met restaurants in alle grote Europese steden, wil momenteel uitbreiden met de Bread Street Kitchen-groep.

