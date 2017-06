Kosten kinderen in kaart gebracht

„Veel mensen hebben grote moeite om goed in kaart te brengen wat een kind betekent voor de financiën”, legt Saskia de Hoog van Women Inc. uit. „Zo denken ze bijvoorbeeld dat kinderopvang te duur is of dat de meest verdienende partner niet minder kan gaan werken. En dat terwijl een andere verdeling misschien meer tijd en/of geld kan opleveren.”

Halve baan

De meeste ouders zijn anderhalfverdieners; een fulltime baan voor hem en een halve baan voor haar. Bij 18% van de stellen tussen de 25 en 49 jaar met minderjarige kinderen werkt de man wel en de vrouw niet. Financieel gezien gaan veel gezinnen erop vooruit als beide partners (parttime) gaan werken, in plaats van dat de minstverdienende stopt of minder gaat werken als er kinderen komen. Dit komt onder meer door de hogere algemene heffingskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting die de minstverdienende partner krijgt. Dit zie je niet in het salaris, maar pas aan het eind van het jaar bij de belastingaangifte.

Om die reden heeft Women Inc samen met budgetvoorlichter Nibud de WerkZorgBerekenaar ( www.werkzorgberekenaar.nl ) ontwikkeld. Dit is een gratis online tool die het mogelijk maakt om ouders met jonge kinderen, of kinderen op komst, inzicht te geven in hun (nieuwe) financiële situatie. De Hoog: „Na het invullen van de tool zie je in een oogopslag wat je maandelijks netto te besteden hebt.”

Voor Emma van Gorkum en Thijs Engelen waren de inzichten zeker verrassend. De een werkt 32uur en de ander 36 uur. Laatstgenoemde zou graag ook 32 uur gaan werken want er komt binnenkort een tweede kindje bij. „Allebei 32 uren werken durfden we in eerste instantie niet aan. Simpelweg omdat het zo lastig in te schatten was hoeveel ons dat maandelijk zou schelen. Nu weten we dat we het redden.”

Toeslagen

De WerkZorgBerekenaar geeft eerst een indicatie van het huidige totale besteedbaar inkomen en laat zien hoe toeslagen en belastingkortingen op elkaar inwerken. Vervolgens kun je het aantal uren dat jij en/of je partner werkt aanpassen. Wanneer je kinderen hebt of krijgt kun je ook het aantal uren kinderopvang wijzigen. Zo zie je per verandering wat de financiële gevolgen zijn van jouw gekozen werk-zorgverdeling.

Zo heeft Eva de Boer een aantal verschillende situaties uitgetest: „Een of twee kinderen, met of zonder ouderschapsverlof, twee of drie dagen opvang en alle mogelijke combinaties van die drie dingen en de uitkomsten uitgeprint. Daardoor heb ik nu helder op een rijtje wat iedere situatie voor financiële consequenties heeft. We zijn ons sinds kort aan het beraden op een tweede kind en het is fijn om dan niet meer naar de financiële gevolgen te kijken als naar een black-box. Daardoor kun je de argumenten/gevoelens voor of tegen een tweede kind beter op waarde schatten in plaats van dat je ook nog denkt: ja, maar kunnen we het eigenlijk wel betalen?”

Women Inc, een vrouwennetwerk dat de positie van vrouwen in Nederland wil versterken en overheid en werkgevers adviseert hoe zij de positie van vrouwen kunnen verbeteren, hoopt dat de tool de opening biedt voor de échte wensen. De Hoog: „Nu zien we dat het vaak de vrouw is die minder gaat werken, omdat ze dénkt dat dat het meest voordelig is. Maar wellicht wil de vrouw helemaal geen uren inleveren en de partner wel. Met de tool krijg je duidelijk inzicht wat financieel haalbaar is.”