Uitgever VI en Bezige Bij op verlies

De teruggang werd vooral veroorzaakt door de boekenverkopen. Het concern gaf vrijdag zijn jaarverslag vrij.

De hele Nederlandse boekenmarkt is wel aangesterkt. Volgens het concern in NRC Handelsblad is vooral De Bezige Bij achtergebleven bij de verwachtingen.

WPG Uitgevers, met onder andere ook bladen als Happinez, Runner's World en Psychologie, had in 2015 een winst van €8,8 miljoen behaald.

Kinderboeken

De omzet van het concern daalde vorig jaar van €141 naar €136 miljoen.

Binnen het uitgeversbedrijf daalde specifiek de boekenverkoop van €68 miljoen in 2015 naar €60 miljoen in 2016.

Alle uitgevers kampen al enige tijd met tegenvallers. In 2014 verkocht WPG onder die druk de Amsterdamse grachtenpanden van de uitgeverijen.

Winstgevend binnen het concern zijn momenteel wel de kinderboekenuitgaven en de educatieve uitgeverij.