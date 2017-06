Brand bij Tata Steel geblust

In verband met de brand werden de installaties aan de noordkant van Tata Steel tijdelijk stilgelegd, meldt de zegsman.

Buurtbewoners hoorden een explosie voorafgaand aan de brand, meldt de Veiligheidsregio Kennemerland. De brandweer Kennemerland adviseert inwoners van Wijk aan Zee en Beverwijk om ramen en deuren gesloten te houden.

Eerder brand

In februari van dit jaar was er ook al brand bij Tata Steel.

Tata Steel is de op een na grootste staalproducent van Europa, met staalbedrijven in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en productievestigingen in Europa. De Tata Steel Group is een van de grootste staalproducenten ter wereld, met een jaarlijkse productiecapaciteit van meer dan 28 miljoen ton staal en 75.000 medewerkers.