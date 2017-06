Dit meldde Markit Economics maandag. De stijging is opvallend, omdat de sector in de maand ervoor juist kromp.

De inkoopmanagersindex steeg van 51,5 in april naar 52,8 in mei. Een stand boven 50 betekent groei.

De eigen inkoopmanagersindex vastgesteld door de Chinese overheid ging van 54,0 in de maand april naar 54,5 in mei. Dat werd eind vorige maand gemeld.

Minder positief was dat de inkoopmanagersindex van Markit en Caixin voor de industrie eerder deze maand daalde van 50,3 naar 49,6. "Dit is de eerste krimp in elf maanden", aldus macro-econoom Zhengsheng Zhong van Caixin. Uit overheidscijfers bleek een pas op de plaats voor de inkoopmanagersindex voor de industrie in mei op 51,2.

