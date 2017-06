Nederlanders behoren tot de koplopers die de ervaring met blockchain, het netwerk waarop bijvoorbeeld digitale munten als Bitcoin worden verhandeld, op hun CV op LinkedIn zetten.

Inmiddels tienduizend mensen noemen blockchain als 'skill' of werkervaring op de netwerksite bij hun expertise. Steeds meer Nederlandse bedrijven experimenteren ermee.

Mee aan kop

De meesten werken in de VS. Nederland volgt na Duitsland, India Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Wereldwijd zijn al duizendens start-ups opgezet die werken met het cryptonetwerk dat door inmiddels miljoenen gebruikers in de lucht wordt gehouden. Zij zouden op termijn bestaande banken en tussenpersonen overbodig kunnen maken.

Op blockchain worden onder meer Bitcoins verhandeld, maar ook huizenverkopen tot dossiers van notarissen, in alle gevallen zonder tussenkomst van banken of intermediairs.

Salarissprong

De meest in blockchain geschoolde werknemers zijn al goed voor salarissen boven $250.000 per jaar, aldus IBM tegenover de Financial Times. Het technologiebedrijf ziet tekorten aan dit soort programmeurs ontstaan.

Bitcoin ging vanwege de grote vraag recent tot boven $2700 per stuk. Ook het aantal advertenties met blockchain neemt hals over kop toe.