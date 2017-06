Miljoenen zoek bij Chinese partner FrieslandCampina

Huishan heeft daarvan melding gemaakt bij de beurstoezichthouder in Hongkong. Die had het bedrijf toch al in het vizier omdat de afgelopen maanden in opspraak is geraakt door een boekhoudschandaal. Sinds eind maart ook nog de financieel directeur met de noorderzon vertrok - zij is nog altijd spoorloos - ligt de handel in het aandeel op de beurs in Hongkong stil.

De schuldenlast van de zuivelproducent bedraagt omgerekend zo'n 3,5 miljard euro. Huishan zegt in gesprek te zijn met banken en andere schuldeisers over een mogelijke pauze in de afbetalingen zodat de bedrijfsvoering niet in gevaar komt. Er wordt een forensisch accountant ingeschakeld om de boekhouding verder te onderzoeken.

FrieslandCampina, dat met Huishan een joint venture heeft voor de productie en verkoop van onder meer kindervoeding in China, volgt de situatie nauwlettend. ,,Op dit moment kunnen de werknemers en toeleveranciers nog worden betaald'', zei een woordvoerder van het Nederlandse bedrijf. Hij voegde daar aan toe dat alle mogelijkheden worden onderzocht, ook een volledige overname van de gezamenlijke onderneming door FrieslandCampina.