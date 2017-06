CPB ziet weinig effect ECB-beleid

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) dat vandaag wordt gepubliceerd, over de gevolgen van het ECB-beleid voor de Europese economie. Het CPB vond zelf geen enkel effect van het ECB-beleid op inflatie. Al wil dat niet zeggen dat het effect er helemaal niet is, legt onderzoeker Bert Smid uit. „Er is veel onderzoek naar gedaan, met verschillende modellen. Maar het is heel lastig interpreteren hoe groot dat effect is. Alles bij elkaar komen we op een bescheiden effect.” In door het CPB geraadpleegde onderzoeken lopen de schattingen uiteen van een inflatieverhoging van geen effect tot 0,5% als gevolg van het ECB-beleid. „Ga dus prudent om met de begroting.”

