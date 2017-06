Dat zei IKEA-bestuurder Torbjorn Loof in een interview met persbureau Reuters. Het concern gaat volgend jaar beginnen met een test. "Er is een snelle verschuiving aan de gang op onze markt. Veel van wij weten en hebben geleerd is drastisch aan het veranderen", zei Loof over de drijfveren achter deze stap.

Ikea experimenteert ook met kleinere winkels en is bezig met een betere integratie van on- en offline winkelen. In zijn vorige boekjaar verkocht Ikea slechts voor 1,4 miljard online, op een totale omzet van €34,2 miljard.