Supermarkten bieden ook steeds meer duurzaam voedsel aan. Het aandeel binnen de totale omzet steeg in 2016 van 9,4 procent naar 11,9 procent. Vis is koploper in het duurzame segment, gevolgd door eieren en koffie/thee/cacao. Het grootste keurmerk is Beter Leven.

De monitor bestreek onder meer de keurmerken Fair Trade/MaxHavelaar, Beter Leven, MSC, UTZ en Milieukeur.