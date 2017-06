De situatie die nu is ontstaan, heeft vooral gevolgen voor de Brexit-onderhandelingen en voor het Britse pond. Maar voorlopig overheerst de onzekerheid over de precieze impact, bijvoorbeeld over hoe de Brexit er nu uit komt te zien. Maar ook voor het bedrijfsleven, dat volgens analisten minder geneigd is om te investeren.

Brexit

Een van de belangrijkste vragen vrijdagmorgen is wat deze uitslag beketent voor de Brexit-onderhandelingen. Op 19 juni gaan die van start, maar momenteel is nog niet eens duidelijk wie de EU-onderhandelaars tegenover zich aan tafel krijgen.

„Deze verkiezingsuitslag bewijst wel dat veel kiezers geen voorstander zijn van de harde Brexit zoals Theresa May die voorstelde”, zegt Jim Leaviss van de Britse vermogensbeheerder M&G.

Mocht er een kabinet komen onder leiding van de Conservatieven, dan heeft May veel minder draagkracht om haar plannen door te drukken.

Britse economie

De Britse economie is sinds het Brexit-referendum aan het vertragen. Door de val van het pond is de inflatie harder opgelopen dan de lonen. Dat betekent minder koopkracht voor consumenten dus, terwijl de consumptie voor twee derde de groei van de economie bepaald.

Deze verkiezingsuitslag heeft de onzekerheid voorlopig groter gemaakt. Dat maakt bedrijven ook geneigd minder te investeren, verwacht Azad Zangana van vermogensbeheerder Schroders.

Britse aandelen

De Britse hoofdindex FTSE staat vanochtend hoger. „Vooral bedrijven die een groot deel van hun omzet in het buitenland halen, doen het vandaag goed”, zegt Zangana. De kleinere beursgenoteerde bedrijven die meer gericht zijn op de Britse markt staan juist onder druk.

Pond

De belangrijkste reactie op de financiële markten is te zien in de koers van het pond. Die staat tegen het einde van de ochtend lager ten opzichte van alle andere belangrijke valuta. Tegenover de euro zakt het pond 1,6% weg, ten opzichte van de dollar 1,8%.

„De koersval is minder heftig dan verwacht” zegt Leavis van M&G. „Dat komt omdat de munt het afgelopen jaar sinds het referendum al veel terrein is verloren."

Volg financieel nieuws live met deze gratis app van DFT