KLM komt vliegers te kort in zomerseizoen

Dat bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Door de groei van de luchtvaartmaatschappij is het lastig om de roosters rond te breien.

"Een oorzaak van het tekort is het te laat aannemen van nieuwe vliegers", zegt verantwoordelijk bestuurder Willem Schmid van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). "Dat werd van hoger hand mede opgelegd in verband met lopende onderhandelingen met andere KLM groepen, zoals het grond en het cabinepersoneel."

De afgelopen maand vervoerde de Nederlandse luchtvaartmaatschappij 10% meer passagiers, zo blijkt uit vrijdag verschenen vervoerscijfers. Het gaat om vliegers die zowel op middellange als intercontinentale bestemmingen vliegen. "De VNV is voorzichtig met ongebreideld meerwerk. Rust tussen vluchten is belangrijk voor piloten", zegt Schmid.

Ongeloof

In kringen van vrachtvlieger Martinair is met ongeloof gereageerd op het pilotentekort, zo melden bronnen aan De Telegraaf. De afgelopen jaren zijn 150 piloten gewongen ontslagen bij de KLM-dochter, omdat ze tegen de afspraken in niet mochten doorstromen naar de moedermaatschappij.