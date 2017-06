Ontwikkelingsbanken leggen bij voor noodhulp Afrika

„We hebben te maken met de grootste dreiging voor een voedselcrisis en de grootste volksverhuizing die deze regio ooit heeft gekend”, stelt Dirk-Jan Omtzigt. Hij is analist in Nairobi bij het bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties.

Vanaf juli dreigt een tekort aan voedselrantsoenen voor 7,8 miljoen Ethiopiërs, terwijl in het naburige Somalië voor de tweede keer in zes jaar een hongersnood lijkt uit te breken.

De Wereldbank, wiens taak dit normaal niet is, heeft $50 miljoen geschoken aan het Rode Kruis en de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties om voedsel en water uit te delen. Door het uitblijven van regen zijn oogsten mislukt en is ook de veehouderij getroffen.

De ADB steekt $1,1 miljard in de verlichting van de problemen in de zes Afrikaanse landen waar de nood het hoogst is.