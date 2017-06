premium

Roaming voortaan zonder extra kosten

55 min geleden AMSTERDAM (ANP)

AMSTERDAM - Vakantiegangers kunnen vanaf nu naar hartenlust Snapchatten en Facebooken in het buitenland. Door nieuwe EU-regels hoeft sinds donderdag namelijk bijna geen rekening meer worden houden met extra kosten voor roaming in het buitenland. Bellen, sms'en en internetten kost daardoor aan de Spaanse Costa's, de Franse Ardeche of in de Oostenrijkse Alpen evenveel als thuis op de bank.