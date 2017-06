Het toestel kan volgens Eviation zes tot negen passagiers vervoeren, plus de bemanning van twee personen. Het bedrijf werkt ook aan elektrische drones.

Volgens Eviation voldoet het ontwerp van het passagierstoestel aan alle internationale eisen, zodat de certficering geen grote horde zal zijn. De eerste commerciële vluchten zouden al vanaf 2021 kunnen plaatsvinden.

Elektrische vliegtuigen zouden bijdragen een vermindering van de CO2-uitstoot. De luchtvaartsector is volgens Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) van de Verenigde Naties verantwoordelijk voor circa 2% van de totale CO2-uitstoot. Bovendien zijn de uitgestoten gassen hoog in de lucht mogelijk extra schadelijk. Volgens voorlichtingsbureau Milieucentraal belast een vliegreis het milieu zeven tot elf keer zoveel als een reis per trein.