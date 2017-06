Negen op de tien huishoudens hebben inmiddels toegang tot een snelle internetverbinding (van 100 mbit/s of meer), maar ongeveer 35 procent maakt daar ook echt gebruik van. De resterende 55 procent kan dus nog over naar een sneller abonnement.

Telecombedrijven investeren de laatste tijd doorlopend in de snelheid van hun netwerken, om in te spelen op het groeiende gebruik van mobiele data en opkomende technologieën als 'internet of things'. Vorig jaar werd er in totaal 2,2 miljard euro in gestoken. Dat is nagenoeg evenveel als in 2015, aldus Nederland ICT.

Het totale mobiele dataverbruik kwam uit op 172.138 terabyte. Per Nederlander is dat gemiddeld 32 megabyte (MB) per dag. Het jaar ervoor ging het nog om 20 MB per dag.

Het aantal aansluitingen van apparaten die in verbinding staan met het internet ging daarbij met ruim 9 procent omhoog. Volgens een voorzichtige prognose zal het aantal van dit soort 'internet of things'-aansluitingen in 2020 verdrievoudigd zijn en vormen ze straks zo'n 40 procent van alle mobiele aansluitingen.