Douwe Egberts ziet groei in Brazilië

Dat zei Lara Brans DE-preses in Brazilië maandag tijdens een bijeenkomst in São Paulo. Naast de luxere koffie zullen ook de goedkopere merken het volgens haar beter doen. Daarmee zal in Brazilië net als de afgelopen jaren, ook dit jaar sprake zijn van een dubbelcijferige groei.

Brazilië is goed voor circa 10 procent van de inkomsten van DE van in totaal 5 miljard euro. Daarnaast is het land goed voor 20 procent van de wereldwijde omzet. DE bezit drie fabrieken in het land en is goed voor 20,6 procent van de totale koffiemarkt in Brazilië.

DE is zelf in handen van investeerder JAB Holding.