FNV op de barricade tegen e-kaart

19 min geleden

BRUSSEL - Ruim honderd FNV-leden demonstreren woensdag in Brussel tegen een plan van de Europese Commissie dat het voor zelfstandigen en bedrijven makkelijker maakt hun diensten over de grens aan te bieden. De vakbond is bang dat het voorstel nog meer druk zet op arbeidsvoorwaarden en de kans op een vaste baan.