Dat schrijft het FD.

De beschikbare grond en ruimte in de grotere steden raakt op, terwijl de spanning op de woningmarkt juist daar toeneemt. Er zijn onvoldoende nieuwe locaties om de benodigde 80.000 huizen per jaar te bouwen. Laat staan om de in de afgelopen jaren opgelopen achterstand in te halen.

,,Iedereen zegt dat het binnenstedelijk opgelost moet worden. Dat is gewoon niet mogelijk", zegt ceo Ton Hillen van bouwbedrijf Heijmans. ,,Soms wordt heel denigrerend over de vinex-wijken gesproken, maar in wijken als Vathorst bij Amersfoort en Waalsprong bij Nijmegen wonen mensen met veel plezier en comfort. Het zijn mooie woonkernen met veel kwaliteit."