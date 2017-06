Dat zijn de EU-leiders vrijdag in Brussel overeengekomen na een lange discussie op de laatste dag van hun top. Premier Mark Rutte zei na afloop dat het niet om protectionisme gaat maar ,,om een gelijk speelveld".

De maatregelen moeten het mogelijk maken effectiever te reageren. Zo wordt de Europese markt nu overspoeld door spotgoedkoop staal uit China waartegen de huidige heffingen weinig helpen. Ook wordt de EU geconfronteerd met buitenlandse investeringen en biedingen op overheidsopdrachten in de EU terwijl die landen omgekeerd de deur dicht houden voor Europa. ,,We moeten geen gekke Henkie zijn", aldus Rutte.

De Europese Commissie gaat nu een analyse maken van buitenlandse investeringen in strategische sectoren, zoals telecommunicatie, in de EU. Daarna praten de lidstaten verder over wat en of daar iets aan valt te doen.