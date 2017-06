Commissie moet staatssteun ’uitleggen’

De Italiaanse overheid trekt in totaal 17 miljard euro uit voor de redding van de noodlijdende banken Banca Popolare di Vicenza en Veneto Banca. Aangezien het om kleine banken gaat, vallen ze niet onder de Europese regels voor systeembanken, zegt Dijsselbloem.

Volgens hem is er dan ook geen sprake van een maas in de Europese bankenunie-regels. „Ze worden gewoon in het Italiaanse faillissementsrecht geduwd.”

Maar dat de twee wel een vorm van staatssteun ontvangen, roept ook bij Dijsselbloem vragen op. „Dat zal de Commissie moeten uitleggen.”