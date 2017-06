Rabobank: ’Economie VS beter af met Trump’

Dat schrijft macro-econoom Philip Marey in een rapport over ’Trumpgate’, dat vandaag wordt gepubliceerd. Tegen de Amerikaanse president lopen, nog geen half jaar na zijn inauguratie, al vijf onderzoeken naar mogelijke inmenging van Rusland in de verkiezingen. „Slecht nieuws voor de regering Trump”, zegt Marey, omdat het afleidt van de grootscheepse hervormingen die Trump aankondigde tijdens de campagne.

Maar de kans dat de affaire de president laat struikelen, is momenteel niet groot. „Zolang zijn kiezers hem blijven steunen, blijven ook de Republikeinen achter Trump staan.” Steun voor een impeachment, oftewel afzettingsprocedure, is er dan niet gezien de Republikeinse meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

Voor de Amerikaanse economie is dat goed nieuws. De afzettingsprocedure tegen president Clinton duurde meer dan een jaar. Wanneer dat lot Donald Trump ten deel valt, komt dat zijn beleidsagenda niet ten goede. Het proces om wetgeving te veranderen is al stroperig. Een constitutionele crisis brengt het tot stilstand. „Bovendien krijgt het vertrouwen van Amerikaanse consumenten en producenten een knauw. Dat merken we in Europa ook, bijvoorbeeld aan de export naar de VS”, zegt Marey.

Torenhoge verwachtingen

Tot nu toe heeft Trump de torenhoge verwachtingen van na de verkiezingen niet ingelost. Het voorstel tot ontmanteling van Obamacare kan waarschijnlijk niet op voldoende steun in de Senaat rekenen. „De Republikeinen hadden zeven jaar de tijd om een voorstel te ontwerpen”, zegt Marey. „Dat het nu zo moeizaam gaat, laat zien dat de partij niet meer gewend is te regeren, ze hebben moeite om compromissen te sluiten.”

Op andere terreinen vaart Trump tot nu toe niet veel beter. Voor het hervormen van het belastingstelsel of het investeren in een betere infrastructuur zijn nog geen voorstellen die aan het Congres voorgelegd kunnen worden.

Marey verwacht niet dat de Amerikaanse economie onder Trump in een hogere versnelling komt. „Blijft hij in het zadel, dan groeit de economie een bescheiden 2 tot 3% per jaar.”

Afzettingsprocedure

Een afzettingsprocedure schaadt de economie alleen maar. Indien Trump afgezet wordt, valt de groei tijdelijk terug naar 0 tot 1%. En zelfs als hij een impeachment doorstaat, is Trumps imago zo beschadigd dat hij een president zonder slagkracht wordt. Volgens Rabobank zakt de groei in dat geval naar 1 tot 2% per jaar.