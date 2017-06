premium

Internetbestellingen voor supers verliesgevend

40 min geleden Yteke de Jong en Harry van Gelder

De verkoop via internet groeit als kool, maar de online verkopen van voedsel stagneren. Het is duur maar toch springen alle grote supermarkten er onder druk van de concurrentie op in. ,In de winkel bedragen de kosten van voedsel ongeveer 21 procent van de omzet, bij online is dat 35 procent", zegt lector city logistics Walther Ploos van Amstel.