De zelfvarende Helios is 152 meter lang en heeft een breedte van 28 meter. Het vaartuig kan baggeren op dieptes van 6 tot 35 meter. Er is accommodatie voor 45 personen.

De Helios is een van de krachtigste snijkopzuigers in de baggerindustrie, aldus Boskalis. Het schip is ontwikkeld om te kunnen baggeren in extreem harde grond.

De eerst klus bestaat uit baggerwerkzaamheden bij de ontwikkeling van de haven van Duqm in Oman.