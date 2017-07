De verwachting is dat jaarlijks ongeveer 10% van de in totaal 275.000 uitzendkrachten in ons land zo’n verklaring zal aanvragen. „Voor veel flexwerkers is dit een doorbraak”, zegt directeur Jurriën Koops van uitzendkoepel ABU. „Deze regeling zal in de toekomst de norm moeten worden voor alle werkenden.”

Geaccepteerd

Het initiatief werd in 2013 geïntroduceerd door Randstad, Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis (VEH). De verklaring wordt inmiddels geaccepteerd door de tien grootste hypotheekverstrekkers, waaronder grootbanken Rabobank, ABN Amro, ING en SNS, met de mogelijkheid van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor huizen tot €245.000.

Enkele jaren geleden klaagden uitzendkrachten en andere flexwerkers nog steen en been dat zij nauwelijks kans maakten op een hypotheek. Banken en verzekeraars durfden het vaak niet aan om in zee te gaan met een flexwerker vanwege de risico’s. Daar komt nu mogelijk verandering in.

Norm

„Flex- en tijdelijke contracten worden steeds meer de norm op de arbeidsmarkt”, zegt een woordvoerder van de VEH. „Dat hebben de banken nu ook door. Voorheen keken hypotheekverstrekkers vooral naar het verleden van een werkende en naar de contractvorm. De perspectiefverklaring kijkt ook naar de toekomst.”

Bij het opstellen van een perspectiefverklaring kijkt de uitzender onder meer naar het inkomen, opleiding, werkervaring, functie en de arbeidsmarktsituatie van de flexkracht. „En we kijken naar zijn of haar toekomstperspectief. Wat is de arbeidsmarktwaarde van de uitzendkracht, dat is belangrijk. Waarom zou een kansrijke hoogopgeleide ict’er die werkt als flexkracht nu geen hypotheek kunnen krijgen en iemand die al dertig jaar in de detailhandel werkt wel?”, zegt Alje Kuiper, strategiedirecteur bij Randstad Groep Nederland.

Streng

Zowel Koops als Kuiper benadrukt dat niet elke uitzendkracht in aanmerking komt voor een perspectiefverklaring. Een flexkracht wordt getoetst en moet voldoen aan bepaalde criteria. „Het is een strenge beoordeling. Kandidaten zullen echt aan een aantal eisen moeten voldoen”, aldus Kuiper. Het is dan ook niet bekend hoeveel uitzendkrachten daadwerkelijk een hypotheek krijgen. „Bij de beoordeling van een hypotheekaanvraag spelen ook andere factoren een rol, zoals een tweede inkomen of het bestaan van eventuele schulden.”

De Nederlandse Vereniging van Banken steunt het initiatief. „Het wordt voor uitzendkrachten nu makkelijker om de woningmarkt te betreden”, zegt een woordvoerder. „Maar ook zij zullen net als mensen met een vast contract moeten voldoen aan bepaalde criteria. Het gaat er uiteindelijk om of zij in staat zijn om hun hypotheeklasten te betalen.”

Meer vraag

Volgens ABU-directeur Koops zijn er het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet. Hij verwacht dat tientallen uitzendbureaus zich zullen aansluiten bij de Stichting Perspectiefverklaring. In die stichting zitten vertegenwoordigers van hypotheekverstrekkers, uitzendbureaus, consumentenorganisaties en het Waarborgfonds Eigen Woningen, de instantie die de NHG uitvoert. Het doel is om de kwaliteit van de verklaringen te waarborgen.

Koops verwacht dat aan het eind van dit jaar zo’n veertig uitzendorganisaties zich hebben aangesloten. „En dat zullen er volgend jaar ongeveer tachtig zijn. Ik hoor vanuit mijn achterban dat er steeds meer vraag is naar de perspectiefverklaring.”

Doorstroom

Bij Randstad, veruit de grootste uitzender van ons land, wordt al even geëxperimenteerd. Strategiedirecteur Kuiper geeft aan dat er 2650 aanvragen zijn ingediend. „En we hebben ruim 1400 verklaringen afgegeven. Het gaat daarbij vooral om starters op de woningmarkt.” Koops meent dat de nieuwe regeling ook voor meer doorstroom op de woningmarkt zal zorgen. „Misschien niet in heel grote mate, maar alle kleine beetjes helpen.”