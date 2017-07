Dat bleek woensdagavond tijdens het goed bezochte online seminar over beleggingstips voor de tweede helft van 2017 met technisch analist Nico Bakker(BTAC), Koen Bender (Mercurius Vermogensbeheer) en Jim Tehupuring (ProBeleggen, eigenaar van 1Vermogensbeheer.nl) onder leiding van Janneke Willemse.

Ze zijn optimistisch over aandelen. Grote beurzen stapelen al maanden records. Er zit nog voldoende koersrendement in het vat, maar waarschijnlijk gaan de aandelen eerste een stapje terug, aldus Tehupuring.

Buy the dip

Dat er een correctie in de aandelenmarkt komt, is voor deze drie experts vrijwel zeker. En ook heel gezond, stelden ze naar aanleiding van talloze vragen van deelnemers aan dit goed bezochte webinar. ,,Buy the dip", suggereert Nico Bakker.

Want de onderliggende groei voor de lange termijn ziet er volgens hen goed uit. Met de naderende rentestijgingen in de VS en de eurozone zijn financials als Aegon en ABN Amro interessant, benadrukten Tehupuring en Bender. Techaandelen zijn voor Tehupuring risicovol, vooral Besi. ,,Dat fonds is zeer, zeer cyclisch."

Trump

Bender noemt Trump ,,de meest bepalende factor voor beleggers. Het beste voor iedereen is dat het snel tot een impeachment van Trump komt", zegt hij.

,,Daarmee blijven de goede plannen van Trump - die zijn er zeker - maar verdwijnt hijzelf. Trump is een grote risicofactor voor de hele wereld. Het voordeel van de afzettingsprocedure is dat daarna een run op aandelen zal ontstaan."

Voor die beweging kunnen beleggers zich opmaken zodra koersen wegzakken. Bender: ,,Zodra Trump van het toneel verdwijnt, moet je als belegger schreeuwend in die markt stappen. Want op het grote zal het aftreden van Trump maar een kleine schok betekenen."

Actief blijven

Veel deelnemers aan het webinar (42%) blijken buy and hold-beleggers, die hun beleggingen kopen en op de plank latenliggen. Zo'n 26% wisselt maandelijks. Dat heeft risico's, aldus Bakker: ,,Ik vind het gevaarlijk met de huidige marktontwikkelingen." Hij suggereert beleggers gereed te zijn snel in te grijpen om verliezen te voorkomen.

Koen Bender: ,,Je moet zeker met Trump op je hoede zijn de komende tijd."

