Ryanair onderneemt stappen tegen Schiphol

Yteke de Jong Luchtvaartmaatschappij Ryanair onderneemt juridische stappen tegen het monopolie van luchthaven Schiphol. De Ierse luchtvaartmaatschappij wil zo meer groeiruimte in Nederland afdwingen. „Schiphol gebruikt het grootste deel van de landingsbanen niet optimaal, vanwege de hinderbeperking. Ok, dan kan. Maar regel dan we vooruit kunnen op Lelystad”, zei topman Michael O’Leary donderdag op de nationale luchthaven.

„Schiphol heeft te veel macht, omdat ze alle luchthavens bezit. Daardoor is er geen echte concurrentie en worden plafonds ingesteld, die nergens op gestoeld zijn. Ja, KLM wordt er door beschermd, die zitten lekker veilig omdat er niemand bij komt”, zegt O’Leary.

Hij wijst op een vergelijkbare casus in Groot-Brittannië, waar ook geen groei meer mogelijk was door plafonds. Nadat mededingingsautoriteit luchthaven Heathrow een aantal jaren geleden dwong om Stansted en Gatwick te verkopen, kwam er meer ruimte. Ryanair zal deze week klachten indienen bij de Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) tegen het monopolie van Schiphol, aldus O’Leary.

De Ierse luchtvaartmaatschappij is het eerste slachtoffer van het vastgelopen luchtvaartbeleid, dat de laatste jaren niet aangepast is op nieuwe inzichten. Het gaat nog steeds uit een maximum aantal vliegbewegingen van 500.000 op Schiphol tot 2020 en in de toekomst uitplaatsing van 45.000 vliegbewegingen naar de regionale velden van Lelystad en Eindhoven.

Daar wringt hem de schoen, want Lelystad is nog niet klaar en faciliteert maximaal 10.000 vluchten na een paar jaar in de huidige plannen. Eindhoven is bijna vol, zonder nog enige uitplaatsing van Schiphol, waardoor Ryanair de komende winter niet verder uitbreidt. Schiphol bereikt dit jaar, drie jaar eerder dan gepland het plafond.

„Lelystad moet een grap zijn. Wie legt er nu een vliegveld aan, dat vervolgens nauwelijks wordt gebruikt”, zo legt O’Leary de vinger op de zere plek van het vliegplan. „Een vluchtafhandelaar is niet te krijgen, want het personeel heeft het grootste deel van de dag niets te doen. Daar kun je geen bedrijf op draaien.”

Bij de opening handelt Lelystad in de huidige plannen slechts 3 vluchten per dag af. De opening is bovendien vertraagd, omdat de aansluiting van starts en landende vliegtuigen in het luchtruim te complex zou zijn, aldus Luchtverkeersleiding Nederland.

„Dat is gelul. In Londen hebben we drie luchthavens, die ook vlak bij elkaar liggen. Het is het werk van de luchtverkeersleiding om dit regelen”. Daarnaast laakt de Ryanair-topman de afwachtende houding van de Schiphol-directie, dat door stillere vliegtuigen na 2020 weer kan groeien. Ryanair vliegt met de nieuwste generatie vliegtuigen.

Ook KLM investeerde honderden miljoenen in een stillere vloot. Schiphol wil dit echter nu niet inzetten om verder te groeien en wacht af tot 2020. „Dat begrijp ik werkelijk niet. Als je toch iets wil, waarom begin je dan nu niet met gesprekken met omgeving?”, vraagt O’Leary zich af.

Dat groei voor Schiphol nu lastig is, omdat er de afgelopen jaren onvoldoende is geïnvesteerd in infrastructuur, vindt hij een drogreden. „De chaos is het gevolg van mismanagement van Schiphol, maar dat is op te lossen. Zorg voor meer ruimte op Lelystad.”