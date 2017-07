Sociaal plan voor distributiemedewerkers PLUS

Het plan treedt pas over drie jaar in werking, als PLUS de activiteiten van de vier regionale distributiecentra heeft ondergebracht op een centrale locatie. Volgens vakbonden FNV, CNV en De Unie was er sprake van een ,,bijzondere opgave", omdat er drie jaar vooruit wordt gekeken. Dit bood volgens de bonden wel een grotere mogelijkheid om ervoor te zorgen dat de mensen aan het werk kunnen blijven.

Volgens PLUS ligt er een goed plan voor de collega's die geraakt worden door deze organisatiewijziging.