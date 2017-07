PvdA Lansingerland wil niet te snel cashen met Eneco

Lansingerland houdt 3,38% van de aandelen, goed voor naar schatting €85 tot €99 miljoen. Het commerciële energiebedrijf Eneco is sinds januari afgesplitst van het netwerkbedrijf. Dat laatste, onder de naam Stedin, moet in overheidshanden blijven, maar Eneco mag nu na jaren na Essent en Nuon verkocht worden. Mag, want het hoeft niet.

Grondposities

Eneco hoopt een deel van zijn 53 gemeentelijke aandeelhouders nog even aan boord te houden, maar Den Haag (16,6%) en Rotterdam (31,7%) willen toch verkopen. Volgens Bovens lijkt het aanlokkelijk om met de mogelijke €100 miljoen in een klap de schuldenlast van de gemeente, gerelateerd aan grondposities, in te lossen, maar is dat niet nodig, omdat dit vanzelf gebeurd na de bouw van 4000 woningen. Investeringen in voorzieningen is wel bespreekbaar voor de PvdA. Het lijkt de PvdA sowieso zinvol de inwoners van de gemeente gevraagd wordt naar hun mening.

Beursgang

Verantwoordelijk CDA-wethouder Albert Abee reageerde nog niet. De 53 aandeelhoudende gemeenten moeten voor 31 oktober een beslissing nemen. De privatisering kan uitdraaien op een verkoop aan de hoogste bieder of een beursgang.