Toch blijft het grootste deel van de pensioenfondsen onvoldoende solide, ondanks de betere resultaten.

Het herstel van de fondsen blijkt uit de oplopende beleidsdekkingsgraden. De dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld beschikbaar is om huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Bij een dekkingsgraad van 110% is er €1,10 in kas voor €1,00 aan pensioenverplichtingen.

Buffer

Om tegenvallers te kunnen opvangen, zijn fondsen verplicht om een behoorlijke buffer te hebben. Die buffer is minimaal zo’n 5%. Om als gezond fonds door het leven te gaan, is echter een buffer van ongeveer 20% nodig. Volgens de huidige cijfers zijn maar weinig fondsen echt gezond.

Met name de grote fondsen zitten nog in de rode cijfers. Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) eindigt de eerste helft van 2017 op een beleidsdekkingsgraad van 96,6%; fors beter dan eind 2016 (92,8%), maar nog ver beneden het minimum.

Ook de fondsen ABP (rond de 96%) en Zorg & Welzijn (rond de 94%) zitten nog diep in het rood. Het pensioenfonds voor de bouwnijverheid komt langzaam richting financiële gezondheid met een beleidsdekkingsgraad in de buurt van 110%.

Onder minimum

Voor de fondsen die nog ver onder het vereiste minimum staan, begint de tijd te dringen. Als deze fondsen in de komende jaren niet boven dat minimum komen, is een verlaging van de pensioenen onontkoombaar. Het gunstige eerste half jaar heeft voor andere fondsen gezorgd dat ze in veilig vaarwater zijn gekomen.

Zo is het fonds Waterbouw uitgekomen op 104,6% (eind 2016: 99,5%); ook het fonds voor Dierenartsen is boven de 100% uitgekomen.

